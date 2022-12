Lega: Calderoli, incontrato Bossi, avanti uniti, poi cose si chiariscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, nei giorni scorsi ha incontrato il leader di Comitato Nord, Umberto Bossi. "Gli ho riferito in merito all'Autonomia. Il 6 di gennaio avremo la cena della Befana insieme dove gli presenterò gli ultimi passaggi che per me sono tre gradini fondamentali per l'Autonomia", ha detto Calderoli a margine della festa della Lega di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Il ministro ha poi negato possibili spaccature all'interno della Lega in seguito alla formazione del Comitato: "Meglio andare avanti uniti, poi le cose si chiariscono", ha affermato.(Rem)