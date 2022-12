Sicurezza: Mollicone (Fd'I), approvato mio odg per tutelare cultura popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione dell'ordine del giorno "a mia firma inizia un percorso di revisione delle politiche di gestione delle manifestazioni pubbliche in termini di 'safety' e 'security'. Chiederemo al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni - che già con l'allora ministro Salvini contribuirono al miglioramento delle disposizioni sulla circolare Gabrielli tramite le linee guida - di semplificare ulteriormente e favorire le manifestazioni e gli eventi che alimentano la cultura popolare organizzati dai Comuni, dalla rete delle Pro loco e delle manifestazioni a carattere benefico evitando che questi eventi, da svolgersi in sicurezza secondo le normative per gli eventi pubblici, siano sottoposti a costi organizzativi superiori al sostentamento economico della manifestazione stessa". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera, deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone.(Com)