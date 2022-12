Quirinale: nuova location per messaggio fine anno presidente Mattarella, fra temi guerra e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso breve, rivolto ai cittadini, con al centro la guerra, il lavoro ed i giovani. Cominciano ad emergere alcuni dettagli dell’atteso messaggio di fine anno che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronuncerà la sera del 31 dicembre, alle ore 20:30. Non si tratterà di un discorso particolarmente lungo ed il presidente parlerà in piedi, in una location inedita nell’ala neoclassica della palazzina del Quirinale. Nel suo messaggio il capo dello Stato, da poco negativo al Covid, si rivolgerà direttamente ai cittadini trattando temi come la guerra, con tutte le conseguenze negative, ed il lavoro. Molta attenzione sarà poi rivolta ai giovani e al futuro. Solidarietà, visione, responsabilità e comunità saranno le parole chiave del messaggio di quest’anno. (Rin)