Milano: Sala, Ordinanza Capodanno prevede solite cose per tenere in sicurezza città e periferie

- L’Ordinanza per Capodanno “prevede le solite cose: il divieto del consumo di alcol, cose che aiutano a tenere in maggiore sicurezza la città e le periferie, ribadendo che è necessario però avere più organici. Noi quest’anno abbiamo visto entrare oltre 200 nuovi vigili e tenendo conto di chi è andato in pensione il saldo netto è di 130 unità in più e andremo avanti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’usuale scambio di auguri di fine anno del questore Giuseppe Petronzi alle forze dell’ordine in piazzetta Reale, in merito all’Ordinanza di Capodanno e alla necessità di avere a disposizione più organici.(Rem)