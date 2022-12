Afghanistan: denuncia Ong, divieto emanato per le operatrici nel Paese costerà delle vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro delle più grandi organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano in Afghanistan sottolineano che le vite di donne e bambini sarebbero a rischio se le autorità de facto non revocheranno immediatamente il divieto per le donne del paese di lavorare nelle Ong. Come riferisce un comunicato, Save the Children, World Vision International, Care International e il Norwegian Refugee Council (Nrc) hanno dovuto temporaneamente sospendere le loro operazioni in Afghanistan a seguito dell'annuncio delle autorità del 24 dicembre scorso. Secondo le Organizzazioni, infatti, non è possibile raggiungere milioni di bambini, donne e uomini bisognosi di assistenza senza il personale femminile. In una conferenza stampa congiunta, svoltasi oggi pomeriggio, le quattro Organizzazioni non governative internazionali hanno chiesto un'immediata revoca del divieto, arrivato una settimana dopo che alle donne era stato vietato di frequentare l'università. Le ragazze sono già bandite dalle scuole superiori e a novembre sono stati vietati loro anche i giardini pubblici, le palestre e i bagni pubblici. Secondo gli ultimi dati, circa 28 milioni di persone – più della metà della popolazione – compresi 14 milioni di bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria in Afghanistan. Quest'anno circa il 97 per cento degli afgani rischia di scendere al di sotto della soglia di povertà e oltre 1,1 milioni di bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti.(Res)