Covid: Fd'I, bene Schillaci ma preoccupati da poca chiarezza governo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Siamo profondamente grati a quanto riferito dal ministro Orazio Schillaci in aula sulla nuova emergenza Covid e ringraziamo il governo per quanto sta facendo dinnanzi alle nuove epidemie registrate nelle ultime giornate in Cina. Siamo certi dell'operato del governo, ma siamo preoccupati dalla poca chiarezza che permane da parte del regime cinese in merito ad un tema così delicato su cui non possono essere tollerati silenzi o omissioni di informazioni con la comunità internazionale". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia nelle commissioni Affari esteri e Affari sociali della Camera, Giangiacomo Calovini e Imma Vietri, che aggiungono: "Il nostro auspicio è che i presidenti delle due commissioni valutino l'opportunità di organizzare una riunione congiunta delle due commissioni in cui poter separatamente ascoltare l'ambasciatore italiano a Pechino e l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese a Roma". (Com)