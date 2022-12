Covid: Quartini (M5s), in Aula Camera imbarazzante propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quest'Aula, oggi, abbiamo assistito a un'imbarazzante propaganda, quando potremmo essere di nuovo di fronte a una grave emergenza. I numeri dei contagi che arrivano dalla Cina, infatti, potrebbero portare all'eventualità di rischiose varianti. Quando si parla di sanità, di Covid-19 è necessario restare sul merito delle cose. Il primo problema - per esempio - è che nella legge di Bilancio questo governo non ha investito un euro in più per la sanità nonostante la lezione che dovrebbe aver appreso dalla pandemia. Dopo aver definito eroico il personale sanitario si è scelto di premiare le società di calcio. Ma non solo: in questo decreto rave ci sono misure opache e ambivalenti che strizzano l'occhio all'antiscienza. E' urgente capire che piano questo Esecutivo pensa di mettere in atto, che misure si pensa di prendere laddove la situazione degenerasse. Il governo Conte ha sempre agito con adeguatezza e proporzionalità, criteri che hanno salvato vite umane. L'Italia ha gestito la pandemia in modo virtuoso, come ha riconosciuto anche l'Oms. Mi auguro - quindi - che questo governo non pensi di sottovalutare nulla o fare propaganda sulla pelle dei cittadini". Lo ha detto Andrea Quartini, deputato del Movimento cinque stelle, intervenendo nell'Aula della Camera dopo l'informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)