Italia-Israele: Tajani a omologo Cohen, lavoreremo insieme per rafforzare rapporti bilaterali

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso le sue congratulazioni a Eli Cohen, nuovo ministro degli Esteri dello Stato di Israele. “Lavoreremo insieme per rafforzare i legami tra i nostri due Paesi e per garantire stabilità e pace in tutto il Medio Oriente. Israele è un Paese amico, abbiamo a cuore gli stessi valori e la sicurezza del suo territorio”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina in una nota sul suo profilo Twitter.(Res)