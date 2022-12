Riforme: Richetti (Azione-Iv), se governo apre tavolo dialogo noi non ci sfiliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo "apre una discussione sulle riforme istituzionali, non può esistere una opposizione che si sfila dal partecipare a quel dialogo, il che non vuol dire votarle insieme, condividerle preventivamente. Noi abbiamo alcune idee che partono dal principio che chi va eletto direttamente non è il presidente della Repubblica, ma un governo sul modello del sindaco d'Italia. Se c'è un tavolo di dialogo nel merito sulle riforme, spero ovviamente che tutte le opposizioni ci saranno". Lo ha affermato in merito alle parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul presidenzialismo, il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, durante una conferenza stampa a Montecitorio. (Rin)