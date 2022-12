Siria: un ufficiale aeronautica morto in seguito a malfunzionamento tecnico vicino ad Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tenente colonnello dell'aeronautica militare dell'esercito siriano è rimasto ucciso in seguito allo schianto di un caccia da addestramento L39, in seguito ad un malfunzionamento tecnico, nei pressi dell'aeroporto militare di Kuweires nel nord-est di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul territorio. Lo scorso 4 settembre, tre ufficiali dell'equipaggio di un elicottero dell'esercito siriano sono rimasti uccisi quando l'elicottero si è schiantato vicino alla rotatoria di Arbaeen nel centro di Hama. L'aereo è bruciato completamente e ha causato il crollo di un edificio. Due giorni prima, un aereo da combattimento MiG-21 dell'esercito siriano si è schiantato vicino alla città di Al Khalidiyah, nel nord-ovest della Siria, provocando danni materiali.(Lib)