Energia: Arera, prezzo elettricità -19,5 per cento nel primo trimestre 2023 (3)

- In base al nuovo metodo di calcolo introdotto lo scorso luglio dall'Arera (delibera 374/2022/R/gas) il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela viene aggiornato alla fine di ogni mese e pubblicato il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano. Il valore del prezzo gas che sarà pagato dai clienti per i consumi di dicembre verrà quindi pubblicato sul sito dell'Autorità il prossimo 3 gennaio 2023. La forte crescita dei prezzi all'ingrosso nell'ultimo anno e il loro mantenersi comunque su livelli altissimi si riflette sulla spesa per la bolletta elettrica. In termini di effetti finali la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il primo aprile 2022 e il 31 marzo 2023) sarà di circa 1.374 euro, +67 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (primo aprile 2021 - 31 marzo 2022). Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, per l'energia elettrica la variazione del -19,5 per cento del prezzo finale della famiglia tipo (che risulta così di 53,11 centesimi di euro al kWh, comprensivo delle imposte) è sostanzialmente legato alla diminuzione della voce energia Pe, -23,4 per cento, ad adeguamenti della voce dispacciamento (Pd) +0,4 per cento e della voce perequazione (Ppe) +3,2 per cento. Leggera variazione anche per l'annuale aggiornamento delle tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura), +0,3 per cento. Rimasti invariati, ancora a zero, gli oneri generali di sistema per la famiglia tipo. (Rin)