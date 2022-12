Cultura: Roma pronta per il Capodanno, dal concerto ai musei gratis la festa dura 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è pronta ad accogliere per Capodanno 2023 oltre 600 mila turisti, e si fa trovare pronta con un cartellone ricco di eventi e proposte culturali: dalla musica al teatro passando per mostre e musei. L’evento centrale sarà il concerto al Circo Massimo. Dal palco, immerso in una suggestiva cornice archeologica, sono attesi quattro artisti principali: Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni brinderanno assieme ai 50 mila ospiti previsti per la serata completamente gratuita e offerta dal Comune di Roma. Per ragioni di sicurezza pubblica è stato previsto un sistema di controllo all’entrata, sarà vietato portare nell’area del Circo Massimo alcolici, bottiglie di vetro e fuochi d’artificio. La serata avrà inizio alle 21:30 e si andrà avanti fino a notte inoltrata grazie a un Djset che intratterrà il pubblico dopo la mezzanotte. Il servizio di trasporto pubblico sarà potenziato e quindi sarà possibile arrivare e tornare dal concerto anche con la metropolitana. Il programma musicale andrà avanti anche il primo gennaio. (segue) (Rer)