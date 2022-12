Cultura: Roma pronta per il Capodanno, dal concerto ai musei gratis la festa dura 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piazza del Popolo, via del Corso, via dei Condotti, piazza di Spagna, via del Babuino e gran finale con rientro a Piazza del Popolo: questo sarà il tragitto della Rome Parade, una sfilata musicale a cui prenderanno parte quasi 1.500 persone. Alle 15:30, in corrispondenza temporale con la sua gemella, la storica “London New Year Parade” si apriranno le marce dei giovanissimi musicisti provenienti da alcune significative scuole americane d’alta formazione: improvviseranno sessioni musicali con gruppi folkloristici e artisti di strada italiani, affiancati dalle coreografie di majorette nazionali e internazionali. Coloro che, invece, vorranno cogliere l’occasione per visitare il patrimonio archeologico e artistico della Capitale troveranno aperti, e accessibili gratuitamente, molti dei siti e dei musei principali romani: dal Colosseo ai Fori imperiali, passando per i Musei Capitolini, la Galleria Borghese, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e il Passetto di Borgo, il Pantheon, le Terme di Caracalla, la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, il Museo delle civiltà, il Parco archeologico dell’Appia antica e quello di Ostia. (segue) (Rer)