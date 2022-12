Urbanistica: Ciucci (Ance Romaì-Acer), bene il passaggio poteri da Regione Lazio a Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo grandi aspettative sulla programmazione e l'attuazione urbanistica, con la sottoscrizione della convenzione per il passaggio dei poteri dalla Regione Lazio a Roma Capitale, soprattutto ora che stanno per arrivare investimenti straordinari". Così in una nota il Presidente Ance Roma - Acer, Antonio Ciucci che ha partecipato al convegno "Cosa succede in città - Nuovi scenari per le trasformazioni urbane, a seguito del trasferimento da parte della Regione Lazio di competenze e poteri a Roma Capitale" presso la sede della Regione Lazio. "Un risultato importante, quello della stipula della convenzione - afferma il Presidente dei costruttori romani - per cui da oggi, ci aspettiamo uno scatto da parte dell'amministrazione capitolina, in vista degli ambiziosi obiettivi che la Capitale dovrà traguardare, da qui ai prossimi anni. Servono strumenti adeguati, norme e tempi certi, affinché si possano compiere quegli interventi di rigenerazione urbana, necessari a cambiare il volto della città, oltre ai programmi di Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà". (segue) (Com)