Urbanistica: Ciucci (Ance Romaì-Acer), bene il passaggio poteri da Regione Lazio a Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ciucci "dare maggiori poteri a Roma Capitale è un primo passo a cui dovrà seguire un miglioramento normativo - anche in vista della modifica delle norme tecniche attuative - così come un potenziamento degli uffici e dell'intera struttura amministrativa, che negli ultimi dieci anni ha subito un indebolimento senza precedenti, soprattutto sul fronte delle risorse umane. Non basterà cambiare soltanto le norme e puntare soltanto sulla semplificazione - conclude il Presidente Ance Roma - Acer - sarà fondamentale, d'ora in poi, garantire certezze a chi deciderà di investire su Roma, stabilendo cosa si potrà fare e in che tempi, per rilanciare Roma e renderla una capitale sempre più attrattiva". (Com)