Turchia: Cavusoglu, processo normalizzazione con Egitto non ha nulla a che fare con elezioni

- La velocità o il rallentamento del processo di normalizzazione con l’Egitto “non ha nulla a che fare con le elezioni” presidenziali che si terranno in Turchia nel 2023. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa di fine anno sui risultati del dicastero. Riferendosi al percorso di normalizzazione delle relazioni con l’Egitto il ministro ha affermato: "La velocità o il rallentamento del processo di normalizzazione non ha nulla a che fare con le elezioni. L'anno scorso non si è parlato delle elezioni, ma abbiamo dato i segnali di questa normalizzazione. Il rallentamento di tale percorso non è causato da noi, non ha nulla a che fare con le elezioni". Cavusoglu ha aggiunto che "al momento non ci sono problemi” tra i due Paesi che mantengono “il principio di non essere l'uno contro l'altro nell'arena internazionale”. Il responsabile della diplomazia di Ankara ha aggiunto che dopo molti anni nella Lega araba, le risoluzioni contro la Turchia non sono passate e Ankara non è stata menzionata nella dichiarazione finale del vertice: "Il processo sta procedendo in modo sano", ha affermato.(Res)