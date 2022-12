Partecipate: sindacati, Dipendenti Roma Metropolitane senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Del tutto in continuità con quello che è successo negli ultimi anni, purtroppo, i dipendenti di Roma Metropolitane non stanno passando delle serene festività natalizie: sono senza stipendio e senza tredicesima". Cosi, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Uil del Lazio e le relative categorie dei trasporti. "Il motivo dell'assenza di questa serenità, e anche quello per cui avranno grandi difficoltà a pagare le bollette e ad affrontare le spese minime per la vita quotidiana, in un momento, peraltro, di grave crisi economica generale, è la mancanza di soluzioni da parte della Giunta che governa Roma, dato che Roma Metropolitane è una società pubblica al 100 per cento, il cui socio unico è Roma Capitale. Nessuno può voltarsi dall'altra parte - aggiungono -. Sono anni che non si decidono seriamente e in modo univoco le sorti della società che produce progetti per la mobilità, un compito importantissimo per una città come Roma, e che è anche Stazione Appaltante per conto del Comune". (segue) (Com)