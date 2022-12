Partecipate: sindacati, Dipendenti Roma Metropolitane senza stipendio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi amministra - scrivono ancora i sindacati - non può permettere che non sia corrisposto il giusto salario a lavoratrici e lavoratori che dipendono dall'Ente Pubblico e che rischiano a breve di essere impossibilitati a provvedere a se stessi e alle proprie famiglie. Il sindaco Gualtieri, l'assessore Patanè e il liquidatore Sed provvedano immediatamente a versare le spettanze dovute ai dipendenti e riprendano subito l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali sul futuro di Roma Metropolitane, o il sindacato sarà con convinzione, come sempre avvenuto, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nelle mobilitazioni che saranno indette. Quando è in gioco la dignità delle persone finisce il tempo delle parole e si valutano solo i fatti". (Com)