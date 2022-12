Algeria: Tebboune, futuro gasdotto renderà Italia hub europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha lanciato la costruzione di un secondo gasdotto che collega le sue coste con quelle della Sicilia per aumentare da 25 a 35 miliardi i metri cubi di gas e rendere l'Italia un hub verso il resto dell'Europa, soprattutto quella centrale. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune. "Se la Francia ci chiedesse di aumentare le esportazioni di gas lo faremmo" ma Parigi al contrario di Roma "ancora non l'ha fatto", ha detto Tebboune. "È urgente aprire una nuova era nelle relazioni franco-algerine", ha affermato Tebboune, secondo il quale più di 60 anni dopo la guerra che portò all'indipendenza dell'Algeria "è necessario passare ad altro". Il presidente algerine ha poi affermato che si renderà in vista in Francia nel 2023. In merito ai suoi rapporti con l'omologo Emmanuel Macron, il presidente algerino afferma che c'è "una certa complicità". "Vedo in lui l'incarnazione di una nuova generazione che può salvare le relazioni tra i nostri due Paesi", ha affermato Tebboune. (Frp)