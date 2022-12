Roma: Fp Cgil - Cisl Fp, riconosciuto indennità di amministrazione a lavoratori Anvur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione della legge di bilancio 2023 si chiude la prima tappa del percorso di rivendicazione dei lavoratori e lavoratrici Anvur, "sostenuto sin dal primo momento da Fp Cgil e Cisl Fp che hanno posto al tavolo sindacale il tema dell'esclusione dell'Agenzia dall'innalzamento delle indennità di amministrazione dei ministeri deciso dal Dpcm 2021, e segnatamente dall'indennità del Mur cui Anvur è agganciata". Lo si legge in una nota di Fp Cgil Lazio e Cisl Fp Lazio. "Quasi 12 mesi di lotta, di costruzione di un percorso fatto di pressioni alle parti amministrative e politiche, innumerevoli confronti sindacali, incontri, assemblee, 14 note inviate a tema perequazione, indirizzate all'Amministrazione o alle Ministre di riferimento che si sono avvicendate, proclamazione dello stato di agitazione, manifestazioni e presidi, fino allo sciopero del 12 dicembre, in cui la totalità dei lavoratori e lavoratrici attive di Anvur ha rinunciato ad una giornata di salario per dare un segnale forte di determinazione a rivendicare equità nelle retribuzioni". (segue) (Com)