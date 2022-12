Roma: Fp Cgil - Cisl Fp, riconosciuto indennità di amministrazione a lavoratori Anvur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dello sciopero - si legge ancora -, l'incontro di Fp Cgil e Cisl Fp con la Ministra dell'Università Bernini ha portato ad una soluzione concreta, con l'inserimento in legge di bilancio dei commi 575-578 art. 1 che riconoscono a partire dal 2023 l'adeguamento dell'indennità di amministrazione in parte con risorse dell'ente, come chiedevamo da tempo. E grazie alla lotta e alle rinunce dei lavoratori anche il direttore e i dirigenti di Anvur potranno giovarsi della perequazione con cospicui riconoscimenti economici. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, ascrivibile all'impegno convergente di tutte le forze in campo, ma innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Agenzia, che non hanno mai mollato la presa, convinti della correttezza delle loro richieste. Ma non dimentichiamo che sono escluse da questo adeguamento ancora altre agenzie, e che manca a questo provvedimento normativo il riconoscimento degli arretrati dell'indennità a partire dal 2020, con una perdita molto consistente in termini economici e previdenziali, pari a circa 5000 euro per l'area II e 7500 per l'area III.Come Fp Cgil e Cisl Fp vigileremo per la puntuale e tempestiva attuazione della norma appena approvata e non ci fermeremo nella rivendicazione fino al riconoscimento degli arretrati 2020-2021-2022. (Com)