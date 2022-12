Abruzzo: fondi ai Comuni per manutenzione aree portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, sulla base della legge regionale n. 127/97 che prevede la delega ai Comuni in sede di porto e di approdo dei servizi ed attività relative all'attività di manutenzione delle aree portuali, ha approvato, tra l'altro, nel corso della riunione odierna, la ripartizione dei fondi, per l'annualità 2023. In particolare, sono stati destinati 200 mila euro al comune di Giulianova per il porto, 100 mila euro al comune di Martinsicuro per l'approdo peschereccio e 50 mila euro al comune di Roseto degli Abruzzi per l'approdo turistico "Porto Rose". (Gru)