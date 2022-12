Roma: assessorato Ambiente, divieti parziali circolazione il 30 e 31 dicembre e 2 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate del 30 e 31 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023 - prosegue la nota - sull'intero territorio comunale, si dispone il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non rispettano i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (Dm n. 186 del 7 novembre 2017). Inoltre è disposto il divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia, il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso, il potenziamento del lavaggio delle strade e il potenziamento dei controlli da parte degli organi preposti, in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare e di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all'aperto. Nella giornata del 31 dicembre 2022 - spiega la nota - sull'intero territorio comunale, si dispone inoltre lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali. L'elenco delle vie che delimitano il perimetro della Ztl "Fascia Verde" e le categorie di veicoli derogate/esentate dai divieti di circolazione sono consultabili - conclude la nota - sul portale web di Roma Capitale. (Com)