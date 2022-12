Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, tensioni possono aprire strade che nessuno vuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia e il patriarca della Chiesa serba ortodossa, Porfirije, hanno avuto oggi un incontro presso la sede del patriarcato a Belgrado. La riunione è seguita al divieto imposto dalle autorità di Pristina di ingresso in Kosovo per il patriarca. La Chiesa serba ortodossa ha commentato l’accaduto in una nota, osservando che dal punto di vista dei diritti umani e della libertà religiosa di qualsiasi persona, la decisione delle autorità di Pristina “è irragionevole” e assolutamente inaccettabile. “Il patriarca sa che il popolo serbo, specialmente in Kosovo e Metohija, ha accolto questa notizia con grande indignazione, ma fa appello affinché questa provocazione non diventi una scusa per mettere ulteriormente in pericolo la nostra nazione e i suoi santuari. Il patriarca non abbandonerà il suo popolo e farà tutto il possibile per incontrarlo e per pregare Dio insieme a lui il prima possibile”, ha concluso la nota. Il patriarca è stato fermato ieri nella località di Merdare, presso il valico tra Serbia e Kosovo, dalle autorità kosovare e gli è stato così impedito di effettuare una visita programmata presso i luoghi di culto ortodossi presenti in Kosovo. (Seb)