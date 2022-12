Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Difesa Vucevic, disposto massimo livello prontezza forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia e comandante supremo delle forze armate serbe, Aleksandar Vucic, ha disposto che il massimo livello di prontezza al combattimento per le forze armate. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Milos Vucevic. "Il presidente della Serbia, in qualità di comandante in capo, ha ordinato che le forze armate serbe siano al massimo livello di prontezza al combattimento, cioè pronte sino al livello di dover impiegare il potenziale in dotazione alle forze armate”, ha detto Vucevic citato dalla stampa serba. Obiettivo di tale misura è, secondo il ministro, proteggere “l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia e proteggendo tutti i cittadini” e prevenire qualsiasi forma “terrorismo e terrore contro i serbi ovunque vivano". (Seb)