Serbia: premier Brnabic, tre le sfide principali nel 2023 fra cui la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno tre le sfide principali nel 2023 per la Serbia, ovvero “economia, energia e stabilità complessiva”. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, in una conferenza stampa convocata oggi nella sede di Palazzo Srbija. La prima ministra ha auspicato “che si trovi un modo per fare sì che Pristina inizi a rispettare tutti gli accordi e gli obblighi derivanti da quegli accordi”. Questo fattore, ha proseguito la premier serba, "significherebbe molto in termini di stabilità e spazio” per il proseguimento del dialogo. Il rispetto dei diritti umani fondamentali dei serbi in Kosovo, ha detto ancora Brnabic, e i principi fondamentali dello Stato di diritto aiuterebbero a raggiungere la stabilità. "Non credo che Albin Kurti ne abbia voglia, non credo che ne abbia alcun desiderio. Penso che abbia l'ambizione di provocare conflitti armati e spero che ci sia abbastanza buon senso per evitare queste cose, ma è certamente inammissibile minacciare di rimuovere con la forza le barricate. Su quelle barricate ci sono donne e bambini, anziani, i deboli in tutti i sensi. Penso che sia molto più facile garantire loro i diritti umani fondamentali e la legge, piuttosto che cercare di rimuoverli con la forza", ha detto Brnabic.(Seb)