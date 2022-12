Kosovo: ministra Esteri albanese, timore per escalation nel nord, scene che ricordano anni Novanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania è profondamente preoccupata per l’escalation della tensione nel nord del Kosovo. Lo ha scritto su Twitter la ministra degli Esteri albanese, Olta Xhacka. “Le barricate che sono state erette nella zona non da un'impennata popolare ma da un manipolo di famigerati delinquenti non ostacolano solo la vita quotidiana. Sono anche una scena che ricorda i giorni bui degli anni Novanta che la nostra regione si è lasciata alle spalle per sempre insieme alla scomparsa per sempre della Jugoslavia”, ha scritto Xhacka. “Presto arriverà il 2023! Non è periodo per il tintinnio di sciabole militari e attacchi inaccettabili contro la polizia del Kosovo, la Kfor e l’Eulex (le missioni di Nato e Ue in Kosov) ma un'era per il dialogo e la cooperazione. Tutta questa pericolosa resa dei conti deve finire e gli autori devono essere assicurati alla giustizia”, ha proseguito la ministra. “Siamo dalla parte del Kosovo in questa difficile situazione e facciamo appello alle autorità serbe affinché non giustifichino né le barricate né i gruppi criminali che si rifiutano di rimuoverle. Giocare con il fuoco è una pessima idea per il futuro di tutti i nostri bambini”, ha concluso Xhacka. (Alt)