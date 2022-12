Kosovo-Serbia: Ue-Usa, chiediamo massima moderazione e riduzione escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sosterranno l'Unione europea “attraverso la sua missione sullo stato di diritto in Kosovo (Eulex), in linea con il suo mandato, che può monitorare da vicino tutte le indagini e i successivi procedimenti per promuovere il rispetto dei diritti umani. Ciò include, in particolare, garanzie di processo equo, nonché protezione e parità di trattamento per i membri delle comunità non maggioritarie in Kosovo”. “Ci aspettiamo inoltre che il Kosovo e la Serbia tornino a promuovere un ambiente favorevole alla riconciliazione, alla stabilità regionale e alla cooperazione a beneficio dei loro cittadini. Tutti gli obblighi del dialogo devono essere pienamente attuati senza indugio”, conclude la dichiarazione congiunta. (Was)