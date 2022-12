Kosovo-Serbia: Rakic (Lista serba), non ci ritiriamo da barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I serbi non si ritirano dalle barricate nel nord del Kosovo, anche se il presidente Aleksandar Vucic pensa che sarebbe un bene. Lo ha dichiarato il presidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), Goran Rakic, ripreso dall'emittente "N1". "Abbiamo appena concluso i colloqui con il presidente Vucic, ora parleremo con la nostra gente in Kosovo. Abbiamo notizie importanti sulla liberazione di Pantic, Nedeljkovic e degli altri arrestati nonché garanzie dall'Unione Europea che non ci saranno arresti per chi ha partecipato alle barricate, così come quella della missione Nato Kfor che le forze armate del Kosovo non arriveranno al nord senza il nostro consenso", ha detto Rakic. Il presidente della Lista serba ha aggiunto che Vucic pensa che sarebbe bene rimuovere le barricate, ma che i serbi non si fidano del governo di Kurti o delle garanzie internazionali, ma solo dello stesso Vucic. "Invito il presidente a venire ai colloqui e ad ascoltare la gente che presidia le barricate, perché ci fidiamo solo di lui", ha detto Rakic. (Seb)