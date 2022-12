Serbia-Kosovo: polizia di Pristina, ripresa la circolazione al valico di Merdare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pantic ha lasciato il proprio lavoro di agente insieme agli altri serbi che ricoprivano incarichi pubblici per protesta contro le sanzioni imposte da Pristina a coloro che, nel nord del Kosovo, non avevano sostituito le targhe serbe delle proprie autovetture con targhe emesse dalle istituzioni di Pristina. Lo scorso 27 dicembre alcune decine di serbi avevano bloccato la strada principale verso il valico di Merdare dalla direzione di Kursumlija, nella Serbia centrale, usando il rimorchio di un camion e dei trattori. "Siamo qui per sostenere i nostri compatrioti del Kosovo, i quali stanno lottando per i loro diritti umani fondamentali, diritti che sono stati ultimamente drammaticamente minacciati", aveva affermato uno dei presenti secondo quanto riferiva allora il quotidiano belgradese "Vecernje Novosti". Successivamente la polizia del Kosovo aveva annunciato che il valico sarebbe rimasto "chiuso fino a nuovo avviso" e che il blocco era stato operato da "gruppi criminali serbi". (segue) (Alt)