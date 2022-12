Serbia: gruppo hacker Anonymous minaccia presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collettivo hacker Anonymous ha detto al presidente della Serbia Aleksandar Vucic che se "non ferma le sue azioni in Kosovo, il popolo del Kosovo non rimarrà senza appoggio". In un videomessaggio pubblicato su Twitter e YouTube il gruppo hacker ha inoltre apostrofato i serbi del Kosovo come "criminali", e ha presentato lo Stato serbo come "guerrafondaio". "Se non si fermano le azioni pericolose in Kosovo, il popolo del Kosovo non sarà senza sostegno. Siamo Anonymous Siamo una legione e non perdoniamo. Non dimentichiamo. Aspettateci", dice il messaggio. Una persona mascherata con una voce modificata ha affermato inoltre che "elementi criminali serbi" stanno cercando di provocare un conflitto armato. (segue) (Seb)