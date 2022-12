Legeg Bilancio: Calandrini (Fd'I), 21 miliardi contro caro energia è investimento su made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ventuno miliardi per affrontare il caro energia rappresentano uno sforzo notevole, ma necessario, per consentire alla nazione di avere un sistema produttivo integro. È un investimento sul nostro futuro perché non c'è futuro senza imprese in grado di produrre ricchezza. Il made in Italy è un marchio di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo che una volta perso non è più recuperabile. Oggi abbiamo scelto l'Italia che lavora e che sa lavorare. Abbiamo investito nel lavoro per avere domani più risorse per la giustizia sociale. Lo Stato, con il governo Meloni, aiuta le imprese e non le vessa". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio di palazzo Madama. (Com)