Ue: Francia, vogliamo agire in modo coordinato per gestire il Covid-19 in Cina

- Nell'ambito dell'aumento dei casi di coronavirus in Cina, la Francia vuole agire in "modo coordinato con gli altri Stati membri dell'Unione europea, come ha sempre fatto dall'inizio della crisi sanitaria". Lo ha detto l'Eliseo all'emittente televisiva "BfmTv" dopo l'incontro tra i ministri della Salute europei. Nel corso della riunione "gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di stabilire una strategia comune e coerente su scala dell'unione", ha fatto sapere la presidenza francese, evocando l'importanza di un "approccio coordinato". (Frp)