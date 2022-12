Covid: Schillaci, varianti Cina già presenti in Italia, evitare allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi risultati di laboratorio del sequenziamento dei campioni raccolti a Malpensa “evidenzierebbero la circolazione di varianti e sottolignaggi già presenti sul nostro territorio”. È quanto annunciato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’informativa in Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina. Il problema della Cina, secondo Schillaci, va affrontato con tempestività e coesione internazionale. “Il timore principale è che una così forte crescita esponenziale dei contagi, oltre a causare numerose vittime - 5.000 al giorno secondi dati ufficiosi degli osservatori internazionali -, possa generare la selezione di una nuova variante, molto più immuno-evasiva e trasmissibile”. Questi timori – ha precisato il ministro – vanno affrontati “razionalmente, rimanendo ancorate alle basi scientifiche, evitando interpretazioni affrettate e allarmistiche. Il salto evolutivo da monitorare con attenzione sarebbe quello oltre i confini di Omicron, ma al momento rimane un’ipotesi non supportata dai dati epidemiologici reali”. Il quadro descritto “richiede un costante monitoraggio”, ha sottolineato Schillaci, che ha annunciato la convocazione per domani dell’Unità di crisi in qualità di osservatorio del ministero in materia, “per rafforzare il monitoraggio sull’evoluzione epidemiologica derivante dai potenziali rischi” legati alla situazione creatasi in Cina. (segue) (Rin)