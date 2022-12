Covid: Schillaci, varianti Cina già presenti in Italia, evitare allarmismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministro ha comunicato di aver firmato oggi “l’ulteriore proroga fino al 30 aprile 2023 dell’obbligo dell’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, ivi compresi gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale”. Per quanto riguarda i passeggeri provenienti dalla Cina attraverso voli indiretti che hanno fatto scalo in Paesi dell’area Schengen, “è necessario un raccordo in sede Ue per prendere una decisione comune che possa servire a limitare l’afflusso di persone positive dal paese asiatico”. La situazione in Cina, secondo Schillaci, “appare un unicum quasi paradossale, un percorso inverso a quanto fatto in Europa e in Nord America. Ha applicato norme di restrizione e mitigazioni impressionanti e inaccettabili per una democrazia. In Cina l’argine della vaccinazione contro il Covid non ha funzionato. La strategia di contenimento è stata basata quasi esclusivamente sulle misure di restrizione”. La riduzione repentina delle misure di restrizione, causata dalla protesta popolare, “ha funzionato da innesco perfetto generando inevitabilmente un impressionante numero di nuovi casi. Le stime non ufficiali degli osservatori occidentali – ha riportato il ministro – arrivano a oltre 250 milioni di casi, circa un abitante su cinque, con una previsione a breve di oltre un milione e mezzo di decessi. Un percorso tutt’altro che virtuoso, gestito attraverso una politica sanitaria sbagliata. Una lezione per l’intero pianeta su come non vada mai gestita un’epidemia”. (Rin)