Autonomia: Carfagna, da Calderoli inaccettabile arroganza

- Sull'Autonomia differenziata "il ministro Calderoli continua a ignorare volutamente la più elementare grammatica istituzionale. Aver trasmesso il testo del disegno di legge direttamente alla presidenza del Consiglio, senza dunque prevedere prima il dovuto confronto istituzionale con le Regioni, conferma l'inaccettabile arroganza di un ministro inadeguato, chiaramente di parte, che non vuole una riforma nell'interesse di tutti ma una secessione di fatto a vantaggio di pochi". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Si vuole procedere di corsa lungo un percorso separatista, che renderà l'Italia ancora più divisa e più ingiusta, a vantaggio esclusivo delle aree più ricche del Paese, a danno del Sud. E tutto questo a colpi di dpcm, ignorando il Parlamento e senza prevedere un euro per finanziare i Lep. Mi domando solo - conclude Carfagna - cosa ne pensi la presidente Meloni, che solo qualche settimana fa aveva avvertito di non volere fughe in avanti, in nome della coesione nazionale. Come può accettare che un simile scempio di compia?".(Com)