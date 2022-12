Giustizia: ministero, da Tuccillo domanda pensionamento presentata il primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'articolo pubblicato su “Il Riformista” dal titolo "Nordio silura Gemma Tuccillo ritenuta responsabile per l'evasione del Beccaria", a firma Paolo Comi, il ministero della Giustizia chiarisce che la presidente Gemma Tuccillo - capo del dipartimento della giustizia minorile e di Comunità - dopo 41 anni di servizio ha presentato al Consiglio superiore della magistratura domanda di pensionamento per anzianità il primo settembre, con decorrenza già fissata al 15 gennaio. È pertanto – riferisce una nota – del tutto privo di fondamento quanto sostenuto nell'articolo, di cui si chiede rettifica. (Rin)