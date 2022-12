Spagna: ministra Sanchez, maggioranza regioni prorogherà sconto sul trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana spagnola, Raquel Sanchez, si è detta "convinta" che la maggioranza delle regioni prorogherà lo sconto del 50 per cento sul trasporto pubblico locale, per il quale dovranno farsi carico del 20 per cento della riduzione. In alcune dichiarazioni ai media, Sanchez ha sostenuto che si tratta di una "misura positiva" che va a beneficio dei cittadini ed aiuta a combattere il cambiamento climatico. "Il governo spagnolo sta dimostrando che non ha intenzione di abbandonare gli sforzi e continuerà ad aiutare le regioni e le autorità locali a mantenere questi aiuti", ha concluso la ministra. (Spm)