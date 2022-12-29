 
ANALISI
Il punto
Atlantide
Mezzaluna
Terra di mezzo
Cuor d'Africa
Capitolium
 
RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale scuola
 
RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza
Panorama energia
 
CHI SIAMO
 
DICONO DI NOI
 
SCARICA IL MEDIA KIT
 
PRIVACY POLICY

Esteri

 
 

رحلة تابعة للتعاون الإيطالي تصل بيروت لاحتواء وباء الكوليرا

روما, 29 dic 17:30 - (Agenzia Nova) - هبطت رحلة إنسانية تابعة لمنظمة التعاون الإيطالي في بيروت، اليوم الخميس، مغادرتها قاعدة الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ الإنسانية في برينديزي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.


وتحتوى الرحلة على أكثر من تسعة أطنان من مجموعات النظافة والسلع الإنسانية الأخرى.


وتهدف العملية ، التي أجرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع دائرة الحماية المدنية في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية ، إلى دعم عمل السلطات اللبنانية لاحتواء انتشار وباء الكوليرا الأخير ضرب البلد. (وكالة نوفا)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
TUTTE LE NOTIZIE SU..
GRANDE MEDIO ORIENTE
EUROPA
AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE
 
 
 
 