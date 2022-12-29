رحلة تابعة للتعاون الإيطالي تصل بيروت لاحتواء وباء الكوليرا

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- هبطت رحلة إنسانية تابعة لمنظمة التعاون الإيطالي في بيروت، اليوم الخميس، مغادرتها قاعدة الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ الإنسانية في برينديزي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وتحتوى الرحلة على أكثر من تسعة أطنان من مجموعات النظافة والسلع الإنسانية الأخرى.وتهدف العملية ، التي أجرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع دائرة الحماية المدنية في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية ، إلى دعم عمل السلطات اللبنانية لاحتواء انتشار وباء الكوليرا الأخير ضرب البلد. (وكالة نوفا)