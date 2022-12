Monza: per la notte di Capodanno divieto contro lo scoppio di botti e petardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- In occasione dei festeggiamenti di Capodanno il Comune di Monza ricorda ai cittadini che il regolamento di polizia urbana in vigore dal 2019 ha introdotto il divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici. Per la notte di San Silvestro il comando di polizia locale ha potenziato gli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio. "Invitiamo i cittadini ad evitare di scoppiare botti e petardi i quali, oltre a rappresentare un'inutile fonte di pericolo, sono causa di disagi traumatici anche per gli animali domestici" affermano il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore comunale alla sicurezza Ambrogio Moccia. (Com)