Algeria: caso raffineria di Augusta, ex amministratore delegato Sonatrach condannato a 10 anni

- Il tribunale di Algeri ha condannato a dieci anni di reclusione e a una multa di un milione di dinari (circa 7 mila dollari) l’ex amministratore delegato di Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, in seguito all’accusa di corruzione nel caso dell’acquisizione della raffineria di Augusta, in Sicilia, da parte del gruppo. Nello stesso caso, Ahmed El-Hachemi Mazighi, consigliere dell'ex amministratore delegato di Sonatrach, è stato condannato a 4 anni di carcere con una multa di un milione di dinari (circa 7 mila dollari), mentre la moglie dell'imputato principale, Anissa Ouabdessalam è stata condannata a una pena detentiva sospesa di 18 mesi. Lo stesso tribunale ha confermato la decisione di confiscare tutti i beni mobili e immobili e i conti in relazione a questo caso. Il procuratore generale presso il Tribunale di Algeri aveva chiesto una condanna a 15 anni di carcere per Abdelmoumen Ould Kaddour, 10 anni di carcere per Ahmed El-Hachemi Mazighi e 5 anni di carcere per la moglie dell’ex amministratore delegato.(Ala)