Lombardia 2023: Usuelli (+Europa), mi candido con Majorino per sanità migliore per cittadini

- "Dopo una vita in ospedale e cinque anni di studio matto e disperatissimo in Regione Lombardia la quasi totalità delle mie proposte sono state bocciate da Fontana e Moratti. Mi candido con Majorino perché penso che con lui possiamo avere una sanità migliore per i lombardi". Lo ha detto il consigliere regionale uscente di +Europa, Michele Usuelli, durante un punto stampa organizzato a Palazzo Lombardia, in merito alla sua candidatura con Pierfrancesco Majorino in vista delle prossime elezioni regionali lombarde. Ha poi aggiunto: "Diamo il vero nome alle cose: Regione Lombardia gestisce le spese sanitarie per oltre 20 miliardi di euro ogni anno. I cittadini non lo immaginano: chiamiamole elezioni sanitarie, non elezioni regionali", ha concluso Usuelli. (Rem)