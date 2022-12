Migranti: Fratoianni, da governo grumo di norme inapplicabili e illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grumo di norme “inapplicabili e di norme illegali: questo governo, non potendo realizzare il blocco navale usato in campagna elettorale per solleticare gli istinti più bassi, prosegue con la propaganda e con l'accanimento verso coloro che salvano vite nel Mediterraneo”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Iitaliana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Potevano abolire la Bossi-Fini, potevano organizzare e promuovere - prosegue il leader di SI - una rete di soccorso navale degli Stati europei, si impegnano invece a impedire il soccorso dei naufraghi in mare, e ad allungare il loro calvario. Statisti? Non proprio, bensì semplici portatori - conclude Fratoianni - sempre più di un carico residuale di odio e di razzismo". (Rin)