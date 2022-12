Covid: Donzelli (Fd'I), dopo pausa natalizia calendarizzeremo commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Annunciamo con chiarezza che passata la pausa natalizia calendarizzeremo la richiesta di una commissione d'inchiesta sul Covid per fare luce su tutto quello che è successo". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in Aula alla Camera, nell'ambito della discussione sull'informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci, sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina.(Rin)