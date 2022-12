Piemonte: Garante detenuti, psicologi in carcere per accogliere i soggetti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre personale per accogliere i soggetti fragili. Da tempo chiediamo agli assessorati di far entrare gli psicologi in carcere, perché gli agenti di Polizia penitenziaria hanno un altro ruolo e non possono accollarsi anche questo. Lo ha affermato il Garante dei detenuti del Piemonte Bruno Mellano, a margine della presentazione del VII Dossier sugli spazi del carcere contemporaneo, che si è svolta oggi nella Sala Bandiere del Consiglio regionale.(Rpi)