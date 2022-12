Afghanistan: Medici senza frontiere condanna il divieto alle donne di lavorare per le ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici senza frontiere (Msf) condanna con forza la decisione dell'Emirato islamico dell'Afghanistan di escludere le donne dalla vita sociale. Lo ha reso noto Msf in un comunicato. “Una decisione arrivata dopo mesi di continue restrizioni imposte alla popolazione femminile nel paese, limitazioni alla loro partecipazione alla vita pubblica, all'accesso all'istruzione e più recentemente al diritto di lavorare per le organizzazioni non governative”, spiega l’organizzazione. "Più del 51 per cento del nostro staff medico è composto da donne. Si tratta di circa 900 dottoresse, infermiere e operatrici sanitarie impegnate ogni giorno per offrire le migliori cure possibili a migliaia di persone. Le attività di Msf non potrebbero esistere senza di loro. Questa nuova direttiva è solo un ulteriore passo verso un tentativo sistematico di eliminare la presenza delle donne dalla vita pubblica, a discapito di tutti", dichiara Filipe Ribeiro, responsabile di Msf in Afghanistan. (segue) (Com)