Afghanistan: Medici senza frontiere condanna il divieto alle donne di lavorare per le ong (2)

- In un paese dove la popolazione dipende principalmente dagli aiuti umanitari e che deve far fronte ad alti tassi di povertà alimentata da una forte disoccupazione, le donne hanno un ruolo cruciale nell'assistenza medica e nei servizi sanitari. Nessuna organizzazione, piccola o grande che sia, può fornire assistenza a una comunità senza la partecipazione della sua popolazione. Questo decreto avrà un impatto soprattutto sui più vulnerabili come donne e bambini, per i quali sarà sempre più difficile, se non impossibile, consultare un medico. Per ora Msf sta proseguendo le sue attività nel paese e il personale femminile sta continuando a lavorare senza alcuna restrizione nelle strutture sanitarie gestite da Msf e dal ministero della Salute. E questo non deve cambiare: proibire alle donne di lavorare nella sanità ne impedirebbe il loro accesso come pazienti. (segue) (Com)