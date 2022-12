Afghanistan: Medici senza frontiere condanna il divieto alle donne di lavorare per le ong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre il 90 per cento dello staff medico della maternità dell'ospedale di Khost sono donne che ogni mese assistono la nascita di 1.800 neonati. Se questa politica venisse implementata a pieno, ci sarebbero molte più difficoltà, a volte insormontabili, per le donne ad accedere alle cure pre e post-natali. Non avrebbero nessun luogo dove andare", continua Ribeiro di Msf. Dopo che lo scorso marzo sono state chiuse le scuole secondarie femminili, all'inizio di dicembre anche il ministero dell'Istruzione superiore ha annunciato il divieto per le donne di frequentare le università private e pubbliche. Una decisione che senza dubbio peggiorerà la situazione a lungo termine. (segue) (Com)