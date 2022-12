Afghanistan: Medici senza frontiere condanna il divieto alle donne di lavorare per le ong (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Afghanistan il sistema sanitario fatica a soddisfare i bisogni primari delle persone. Se già oggi i pazienti non riescono a ricevere le cure, cosa accadrà in futuro quando la metà di tutti i potenziali studenti di medicina non sarà autorizzata a studiare?", dichiara Ribeiro di Msf. "A Khost molte posizioni necessarie rimangono scoperte. In ginecologia il personale è estremamente scarso in tutta la regione. Abbiamo bisogno di più dottoresse, non di meno", prosegue. (segue) (Com)