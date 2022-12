Afghanistan: Medici senza frontiere condanna il divieto alle donne di lavorare per le ong (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escludere le donne in questo modo va contro ogni principio di umanità ed etica medica a cui aderiscono gli operatori sanitari. "Se alle donne viene impedito di lavorare nelle strutture sanitarie e se le donne possono essere curate solo da donne, sarà praticamente impossibile per loro accedere all'assistenza sanitaria. Di conseguenza, nessun ente sanitario, incluso Msf, sarà in grado di fornire servizi medici in Afghanistan", conclude Ribeiro. Affinché i servizi essenziali siano disponibili per entrambi i sessi, devono essere forniti sia da uomini che da donne. Ecco perché Msf in Afghanistan rimane impegnata ad assistere quanti necessitano di cure mediche, mantenendo invariato l'assetto delle attuali squadre. (Com)